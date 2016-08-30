Морозов с мировым рекордом победил в комплексном плавании на 100 м на этапе Кубка мира

Россиянин Владимир Морозов стал победителем берлинского этапа Кубка мира в комплексном плавании на 100 м, установив при этом мировой рекорд. Его соотечественник Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 200 м брассом.

Берлин (Германия)

Кубок мира

2-й этап

Мужчины

100 м, комплекс

1. МОРОЗОВ (Россия) – 50,30 – мировой рекорд

2. Фудзимори (Япония) – 51,33

3. Хейнц (Германия) – 51,81

200 м, брасс

1. Кох (Германия) – 2.01,92

2. ПРИГОДА (Россия) – 2.03,97

3. Ван дер Бург (ЮАР) – 2.06,26