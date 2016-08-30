Морозов с мировым рекордом победил в комплексном плавании на 100 м на этапе Кубка мира

Россиянин Владимир Морозов стал победителем берлинского этапа Кубка мира в комплексном плавании на 100 м, установив при этом мировой рекорд. Его соотечественник Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 200 м брассом.
Берлин (Германия)
Кубок мира
2-й этап
Мужчины
100 м, комплекс
1. МОРОЗОВ (Россия) – 50,30 – мировой рекорд
2. Фудзимори (Япония) – 51,33
3. Хейнц (Германия) – 51,81
200 м, брасс
1. Кох (Германия) – 2.01,92
2. ПРИГОДА (Россия) – 2.03,97
3. Ван дер Бург (ЮАР) – 2.06,26
CanagliaVova
футболёры ошиблись веткой :-D
21:09
Romka3101
RW.irk...Ага-сь ,короткая вода
21:01
RW.irk
Romka3101 RW.irk...Мировой рекорд на 200 метров брассом : 2.00,48 Даниель Дьюрта ( Венгрия ) -------------- Ах, так это 25 метров что ль?)
20:53
Dymanomashina
Ээх, земляк, что же на Олимпиаде не сдюжил1?
20:48
Romka3101
RW.irk...Мировой рекорд на 200 метров брассом : 2.00,48 Даниель Дьюрта ( Венгрия )
20:46
RSDsouth
Молодцы !
20:42
RW.irk
200 брасс. 1.Кох 2.01.92 ?!... А ниче, что мировой рекорд на 6 секунд больше?..... А в соседней новости у вас и Морозов сотню вольным за 45 проплыл и женский 100 брасс за 1.02 проплыли.... В чем подвох, ребята?))
20:32
fireman32
А слабо побить рекорд на 200метров комплексом?
20:28
RW.irk
manager78----Че обидно-то? 100 комплексом, это не олимпийская дистанция!
20:24
manager78
Обидно. Пару недель не попали с подготовкой к Играм. Плавание наши почти завалили особенно на фоне амеров. Есть над чем работать.
20:19