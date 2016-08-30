20:11 | ПЛАВАНИЕ

Морозов с мировым рекордом победил в комплексном плавании на 100 м на этапе Кубка мира

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Россиянин Владимир Морозов стал победителем берлинского этапа Кубка мира в комплексном плавании на 100 м, установив при этом мировой рекорд. Его соотечественник Кирилл Пригода стал вторым на дистанции 200 м брассом.

Берлин (Германия)

Кубок мира

2-й этап

Мужчины

100 м, комплекс

1. МОРОЗОВ (Россия) – 50,30 – мировой рекорд

2. Фудзимори (Япония) – 51,33

3. Хейнц (Германия) – 51,81

200 м, брасс

1. Кох (Германия) – 2.01,92

2. ПРИГОДА (Россия) – 2.03,97

3. Ван дер Бург (ЮАР) – 2.06,26

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КОММЕНТАРИИ (10)
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CanagliaVova

футболёры ошиблись веткой :-D

21:09

Romka3101

RW.irk...Ага-сь ,короткая вода

21:01

RW.irk

Romka3101 RW.irk...Мировой рекорд на 200 метров брассом : 2.00,48 Даниель Дьюрта ( Венгрия ) -------------- Ах, так это 25 метров что ль?)

20:53

Dymanomashina

Ээх, земляк, что же на Олимпиаде не сдюжил1?

20:48

Romka3101

RW.irk...Мировой рекорд на 200 метров брассом : 2.00,48 Даниель Дьюрта ( Венгрия )

20:46

RSDsouth

Молодцы !

20:42

RW.irk

200 брасс. 1.Кох 2.01.92 ?!... А ниче, что мировой рекорд на 6 секунд больше?..... А в соседней новости у вас и Морозов сотню вольным за 45 проплыл и женский 100 брасс за 1.02 проплыли.... В чем подвох, ребята?))

20:32

fireman32

А слабо побить рекорд на 200метров комплексом?

20:28

RW.irk

manager78----Че обидно-то? 100 комплексом, это не олимпийская дистанция!

20:24

manager78

Обидно. Пару недель не попали с подготовкой к Играм. Плавание наши почти завалили особенно на фоне амеров. Есть над чем работать.

20:19

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