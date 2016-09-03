Россиянин Владимир Морозов с лучшим временем пробился в финал этапа Кубка мира в Москве на дистанции 100 м комплексом. Он проплыл эту дистанцию за 53,81 секунды. Напомним, на этапе Кубка мира в Берлине пловец установил на этой дистанции мировой рекорд.

Также Морозов выступит в финале на дистанции 100 м вольным стилем.

Напомним, что Кирилл Пригода выиграл квалификацию на дистанции 50 м брассом, Николай Скворцов – на 200 м баттерфляем, Михаил Доринов – на 200 м брассом, Климент Колесников – на 100 м на спине. Также с лучшим временем в финал на дистанции 200 м вольным стилем квалифицировалась Дарья Устинова.

Россиянка Юлия Ефимова с четвертым временем вышла в финал на стометровке брассом.