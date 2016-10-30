Морозов продолжит работать с Дэйвом Сало

Россиянин Владимир Морозов продолжит работать под руководством Дэйва Сало. 24-летний пловец подчеркнул, что в контракте со специалистом будут прописаны штрафные санкции, которые вступят в силу, если в организме спортсмена будут найдены запрещенные вещества.

- Есть уже решение по вашей дальнейшей работе с Дэйвом Сало?

- Мы продолжим работать вместе. С новыми иностранными спортсменами будет заключаться дополнительный контракт, где будут прописаны санкции в виде штрафа за случаи позитивной допинг-пробы.

- С учебой у вас как дела?

- Тут пока дело встало. Заканчивать, наверное, буду уже после того как уйду из спорта.

- Планы на отдых после сезона уже есть?

- Мне на самом деле очень хочется отдохнуть, но об этом пока не думаю, где и как. Подумаю после чемпионата мира на короткой воде. Мне нужен хороший такой, полноценный отдых. Из разряда, не знаю, полететь на какие-нибудь острова. Отдыха не было давно хорошего, и надо бы себе его устроить.