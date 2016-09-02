Морозов признался, что хотел бы пропустить отбор на чемпионат мира

Призер Олимпийских игр-2012 Владимир Морозов подчеркнул, что хотел бы пропустить отбор на чемпионат мира по плаванию на короткой воде после выступления на всех этапах Кубка мира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в декабре в Канаде. Квалификационным стартом для него станет чемпионат России в 25-метровом бассейне, который пройдет в Казани.

"Надеюсь, что по результатам Кубка мира возьмут (в состав. - Прим. "СЭ"), нужно поговорить с главным тренером, - приводит "Р-Спорт" слова Морозова. - Буду надеяться, что рекордсмена мира возьмут без отбора".

Морозов является лидером Кубка мира на данный момент времени, после того как дважды обновил мировой рекорд на короткой воде на дистанции 100 м комплексом. При этом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Морозов остался без медали.

"Я ничего не смотрел, своих заплывов не пересматривал, никаких соревнований на Олимпиаде после нашего отъезда по телевизору не видел, не было никакого желания.

Был на (Озере) Круглом, делал работу на стометровку комплексом, чтобы уйти от Олимпиады, чтобы сфокусироваться именно на эту работу, на эту дистанцию. Я в США не возвращался, потому что это было бы слишком тяжело по адаптации, но полечу туда 6 сентября после московского этапа Кубка мира. Еще не говорил с Сало. Может быть, даже сделаю это прямо сейчас, как только вернусь", - добавил Морозов.