Морозов победил на дистанциях 100 м комплексом и 100 м кролем на этапе Кубка мира в Пекине

Россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистацнии 100 м кролем на этапе Кубка мира в Пекине. Результат Морозова – 45,99 секунды. Вторым стал японец Кацуми Накамура (46,95), тройку замкнул бельгиец Питер Тиммерс (47,22).

Также Морозов одержал победу на дистанции 100 м комплексным плаванием (51,06). Второй – представитель Китая Ван Шун (51,64), третий – немец Филипп Хайнц (52,45).

В заплыве на дистанции 50 м брассом Морозов стал вторым (26,77). Победу одержал бразилец Фелипе Лима (26, 10).

Россиянка Юлия Ефимова показала третий результат на дистанции 100 м брассом. Результат россиянки – 1.04,49. Победу одержала представительница Ямайки Алия Аткинсон (1.03,42).