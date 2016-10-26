Морозов победил на дистанции 50 м кролем в Токио, Ефимова - вторая на 200 м брассом

Лидер Кубка мира россиянин Владимир Морозов на восьмом этапе в Токио победил на дистанции 50 м кролем. Россиянка Юлия Ефимова стала второй на 200 м брассом.
Россиянин Станислав Донец занял пятое место на дистанции 50 м на спине.
Токио (Япония)
Кубок мира
Мужчины
Вольный стиль, 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) – 20,73
2. Бенжамин Проуд (Великобритания) – 21,25
3. Роланд Шоман (ЮАР) и Синри Сиура (Япония) – по 21,42
Спина, 50 м
1. Дзуни Кога (Япония) – 23,17
2. Павел Санкович (Белоруссия) – 23,22
3. Мигель Ортис-Канавате (Испания) – 23,42...
5. Станислав Донец (Россия) – 23,49
Женщины
Брасс, 200 м
1. Рие Кането (Япония) – 2.16,75
2. Юлия Ефимова (Россия) – 2.17,37
3. Бриджа Ларсон (США) – 2.19,69