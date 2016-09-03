Морозов победил на дистанции 100 м комплексом в Москве

Россиянин Владимир Морозов одержал победу на московском этапе Кубка мира на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Время россиянина – 51,03. Вторым стал японец Хиромаса Фудзимори (51,78). Тройку призеров замкнул немец Филип Хайнц (52,19). На дистанции 200 м брассом Михаил Доринов показал второй результат (2.04,10), а Кирилл Пригода замкнул тройку призеров (2.06,79). Победу одержал Марко Кох из Германии (2.01,94).

Юлия Ефимова на дистанции 200 м комплексом заняла третье место (2.06,79). Победу одержала венгерка Катинка Хошсу (2.05,60), второй стала ее соотечественница Жужана Якабош (2.06,69). На дистанции 100 м баттерфляем тройку замкнула Наталья Ловцова (58,59). Победу одержала Жаннетт Оттесен из Дании (55,80), а второе место заняла Катинка Хошсу (57,08).