Морозов - первый россиянин, выигравший общий зачет Кубка мира

Пловец Владимир Морозов стал первым россиянином, выигравшим общий зачет Кубка мира. В рамках заключительного этапа Кубка мира 24-летний спортсмен одержал победу на дистанции 100 метров комплексным плаванием и финишировал вторым на дистанции 50 метров брассом.

Благодаря призовым местам на двух дистанциях в активе Морозова на данный момент значатся 604 очка, что позволило россиянину стать недосягаемым для ближайшего преследователя - южноафриканца Чеда Ле Кло - в общем зачете Кубка мира.

Отметим, что на старте турнира Морозов дважды обновил рекорд мира на короткой воде на дистанции 100 метров комплексным плаванием.