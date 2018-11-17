Морозов останется в плавании как минимум до 2022 года

Россиянин Владимир Морозов, второй раз в карьере выигравший общий зачет Кубка мира, намерен продолжать карьеру пловца как минимум до 2022 года. По словам пловца, его могут остановить только травма или возраст.

– Токио – сто процентов, чемпионат мира в Казани будет в 2022 году, хотелось бы там выступить, – цитирует "РИА Новости" Морозова. – И там уже два года до Олимпиады, хотя уже возраст будет. Надо реалистично смотреть на вещи.

Меня может остановить только травма или возраст. Сам я уходить не собираюсь. Ну и если я буду не нужен команде, меня здесь не будет. Постоянно участвовать в отборе и не отбираться – это не мой вариант.