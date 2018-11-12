Морозов лидирует после 6 этапов Кубка мира. Пригода - второй

Россиянин Владимир Морозов занимает первое место после шести этапов Кубка мира. Он одержал победу на этапе в Токио на дистанции 50 м баттерфляем.
Вторым в общем зачете идет еще один представитель России Кирилл Пригода, на счету которого в Японии победа на 200-метровке брассом.
У женщин в тройку лидеров входит россиянка Юлия Ефимова. Она сегодня стала второй на 50 м брассом.
Кубок мира
Общий зачет
Мужчины
1. Владимир Морозов (Россия) – 342 очка
2. Кирилл Пригода (Россия) – 213
3. Митч Ларкин (Австралия) – 183
Женщины
1. Сара Шестрем (Швеция) – 285
2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 270
3. Юлия Ефимова (Россия) – 234
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