Морозов лидирует после 6 этапов Кубка мира. Пригода - второй

Россиянин Владимир Морозов занимает первое место после шести этапов Кубка мира. Он одержал победу на этапе в Токио на дистанции 50 м баттерфляем.

Вторым в общем зачете идет еще один представитель России Кирилл Пригода, на счету которого в Японии победа на 200-метровке брассом.

У женщин в тройку лидеров входит россиянка Юлия Ефимова. Она сегодня стала второй на 50 м брассом.

Кубок мира

Общий зачет

Мужчины

1. Владимир Морозов (Россия) – 342 очка

2. Кирилл Пригода (Россия) – 213

3. Митч Ларкин (Австралия) – 183

Женщины

1. Сара Шестрем (Швеция) – 285

2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 270

3. Юлия Ефимова (Россия) – 234