Морозов и Пригода выиграли золото на этапе Кубка мира, Ефимова - вторая

Россияне Владимир Морозов, Кирилл Пригода и Юлия Ефимова завоевали три медали на этапе Кубка мира в Пекине.

Морозов победил на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 22,27 секунды. Вторым стал американец Майкл Эндрю (22,76), третьим – Евгений Цуркин из Белоруссии (22,88).



Пригода стал первым на 200-метровке брассом. Его время 2 минуты 1,59 секунды. Вторым стал россиянин Антон Чупков (2.02,10), замкнул тройку австралиец Мэттью Уилсон (2.03,26).



Ефимова стала второй на 50-метровке брассом. Ее результат 29,63 секунды. Победу одержала Алия Аткинсон из Ямайки (29,16), третье – австралийка Эмили Сибом (30,35).