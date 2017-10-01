Морозов и Пригода выиграли заплывы на этапе Кубка мира в Гонконге

Российские пловцы Владимир Морозов и Кирилл Пригода завоевали золотые медали во второй день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде в Гонконге. Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем – он показал результат 20,91 секунды. Он также выиграл серебро на дистанции 50 метров на спине (23,71).

Пригода победил на дистанции 200 метров комплексным стилем (1.54,81), а также взял серебро в заплыве на 100 метров брассом (56,78).

Россиянин Даниил Пасынков стал третьим на 200-метровке вольным стилем (1.45,85).