Морозов и Колесников установили рекорды на дистанции 50 м на спине

Владимир Морозов стал чемпионом России в плавании на 50 м на спине. При этом он побил рекорд России. Вторым стал Климент Колесников, который установил новый рекорд мира среди юниоров. Бронзовым призером стал Сергей Фесиков.

Морозов и Колесников отобрались на чемпионат Европы в Глазго.

Олег Костин с рекордом России стал чемпионом на 50 м баттерфляем. Второе место занял Никита Королев, третье – Андрей Минаков. На чемпионат Европы отбор прошли Костин и Королев.

Анна Егорова победила на дистанции 800 м кролем и отобралась на чемпионат Европы. В призовую тройку также вошли Анастасия Кирпичникова и Яна Курцева.

Москва

Чемпионат России

Мужчины

Спина, 50 м

1. Владимир Морозов (Москва) – 24,35 (рекорд России)

2. Климент Колесников (Москва) – 24,46 (юниорский рекорд мира)

3. Сергей Фесиков (ЯНАО – Калужская обл.) – 24,79

Мужчины

Баттерфляй, 50 м

1. Олег Костин (Нижегородская обл.) – 23,14 (рекорд России)

2. Никита Королев (Татарстан) – 23,42

3. Андрей Минаков (Санкт-Петербург) – 23,59

Женщины

Вольный стиль, 800 м

1. Анна Егорова (ХМАО-Югра – Калининградская обл.) – 8.30,66

2. Анастасия Кирпичникова (Свердловская обл.) – 8.40,49

3. Яна Курцева (Волгоградская обл.) – 8.44,29