Морозов и Ефимова выиграли три золота на этапе Кубка мира в Сингапуре

Россиянин Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый соревновательный день на этапе Кубка мира в Сингапуре.

Он победил на дистанциях 50 метров вольным стилем (20,48 секунды) и 100 метров комплексом (50,31 секунды). При этом на первой дистанции он установил рекорд Кубка мира.

Второе место на 50-метровке занял американец Майкл Эндрю (20,94), третьим стал австралиец Кайл Чалмерс (21,06).

На дистанции 100 метров вторым стал Эндрю (51,16), третьим – китаец Ван Шунь (51,62).

Россиянин Антон Чупков стал вторым на дистанции 100 метров брассом (56,69). Победил китаец Янь Цзыбэй (56,34), замкнул тройку белорус Илья Шиманович (51,81).

Россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом (2 минуты 16,05 секунды). Второй стала китаянка Е Шивэнь (2.18,39), замкнула тройку россиянка Виталина Симонова (2.20,96).