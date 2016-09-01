Менеджер сборной Кореи ушел в отставку из-за скандала со скрытыми камерами в раздевалках

Менеджер сборной Кореи по плаванию Джеон Тхэк Ан подал в отставку в связи с расследованием скандала по поводу установки скрытой камеры в раздевалке женской команды, сообщает Insidethegames. Инцидент произошел в 2013 году, но информация об этом появилась в СМИ только на днях.

– Как менеджер, который руководит командой, я чувствую глубокую ответственность, что такой позорный инцидент имел место быть, – отметил Ан. – Надеюсь, что правда будет раскрыта как можно скорее, чтобы другие пловцы и тренеры не пострадали.