17:57 | ПЛАВАНИЕ

Менеджер сборной Кореи ушел в отставку из-за скандала со скрытыми камерами в раздевалках

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Менеджер сборной Кореи по плаванию Джеон Тхэк Ан подал в отставку в связи с расследованием скандала по поводу установки скрытой камеры в раздевалке женской команды, сообщает Insidethegames. Инцидент произошел в 2013 году, но информация об этом появилась в СМИ только на днях.

– Как менеджер, который руководит командой, я чувствую глубокую ответственность, что такой позорный инцидент имел место быть, – отметил Ан. – Надеюсь, что правда будет раскрыта как можно скорее, чтобы другие пловцы и тренеры не пострадали.

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