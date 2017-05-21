Майкл Фелпс: "Я завершил карьеру, потому что настало время двигаться дальше"

Пловец Майкл Фелпс рассказал, что завершил карьеру, потому что для него настало время двигаться дальше. Американец добавил, что всегда будет рядом с бассейном и со спортом.

31-летний Фелпс принял решение о завершении карьеры после Олимпиады-2016. Спортсмен является самым титулованным в истории Игр, завоевав на пяти турнирах 23 золота, три серебра и две бронзы.

- Я завершил карьеру, потому что настало время двигаться дальше, - приводит AP слова Фелпса. - Я провел большую часть жизни в бассейне. У меня есть другие цели, которые я хочу достичь вне плавательной дорожки. Это не конец моей карьеры пловца, это начало чего-то другого. Я всегда буду рядом с бассейном, рядом со спортом. Настало время идти дальше, иногда такое случается. Сейчас я хочу проводить больше времени с семьей.