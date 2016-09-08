Лохте дисквалифицирован на 10 месяцев за инцидент в Рио

Американский пловец Райан Лохте отстранен от соревнований на десять месяцев, сообщает USA Today. Дисциплинарные санкции применены также в отношении еще трех пловцов – Гуннара Бенца, Джека Конгера и Джеймса Фейгена, которых дисквалифицировали на меньшие сроки. 32-летний Лохте, таким образом, пропустит чемпионат мира-2017.

Напомним, он во время Олимпиады в Рио солгал по поводу нападения на него и троих его партнеров по сборной США по плаванию, чтобы скрыть факт своего неподобающего поведения.

Изначально НОК США сообщил, что четверо пловцов американской сборной были ограблены в ночь на 14 августа в Рио-де–Жанейро. Согласно распространенной информации, Бенц, Конгер, Лохте и Фейген направлялись в Олимпийскую деревню после вечеринки. Такси, в котором ехали атлеты, было остановлено вооруженными людьми, которые представились сотрудниками полиции. Преступники якобы потребовали у спортсменов деньги и другие личные вещи.

Позднее выяснилось, что спортсмены не были ограблены, а заплатили за порчу имущества на автозаправке. Полиция Рио-де-Жанейро выдвинула против Лохте и Фейгена обвинение в даче ложных показаний. Бенц и Конгер, находившиеся с подозреваемыми в момент инцидента, не были привлечены к ответственности, так как не давали показаний в полиции. НОК США и Ассоциация плавания США, а также участники инцидента извинились за произошедшее.