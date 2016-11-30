Лобинцев, Морозов и Тарасевич присоединяться к сборной России 1 декабря

Российские пловцы Никита Лобинцев, Владимир Морозов и Григорий Тарасевич, которые тренируются в США, присоединятся к сборной России на сборе в Торонто 1 декабря. 6 декабря в Виндзоре (Канада) стартует Чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

– Команда вылетает в Канаду 30 ноября, перед чемпионатом мира мы проведем сбор в Торонто, – приводит "Р-Спорт" слова главного тренера сборной России Сергея Колмогорова. – Лобинцев, Морозов, Тарасевич присоединятся к нам 1 декабря. – У нас все идет по плану подготовки, Морозов сейчас находится на хороших позициях, так как большинство американцев в 25-метровом бассейне не плавали, только в ярдовом. Морозов сейчас лидирует в рейтинге на дистанциях, на которых будет заявлен на чемпионате мира.

Чемпионат мира на открытой воде в Виндзоре продлится до 11 декабря. Победитель общего зачета Кубка мира Владимир Морозов выступит на четырех дистанциях: 50 и 100 метров вольным стилем, 100 метров комплексным плаванием и 100 метров брассом.