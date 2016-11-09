Лобинцев, Каменева и Пригода стали чемпионами России

Призер Олимпийских игр Никита Лобинцев стал чемпионом России на дистанции 100 м кролем. Мария Каменева первенствовала на дистанции 50 м на спине.

Казань

Чемпионат России в короткой воде

Мужчины

Вольный стиль, 100 м

1. Никита Лобинцев (Московская обл. – Свердловская обл.) – 47,03

2. Алексей Брянский (Иркутская обл.) – 47,45

3. Михаил Вековищев (Калужская обл.) – 47,55

Спина, 200 м

1. Андрей Шабасов (Санкт-Петербург) – 1.50,11

2. Климент Колесников (Москва) – 1.51,72

3. Роман Ларин (Пензенская обл.) – 1.52,87

Комплекс, 100 м

1. Никита Королев (Татарстан) – 52,72

2. Даниил Пахомов (Санкт-Петербург) – 53,22 (юношеский рекорд Европы)

3. Михаил Довгалюк (Москва) – 53,37

Брасс, 50 м

1. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 26,26

2. Олег Костин (Нижегородская обл.) – 26,47

3. Андрей Николаев (Калужская обл.) – 26,92

Женщины

Спина, 50 м

1. Мария Каменева (Оренбургская обл.) – 26,50

2. Полина Егорова (Башкортостан) – 26,99

3. Ирина Приходько (Татарстан) – 27,40

Брасс, 200 м

1. Мария Асташкина (Пензенская обл.) – 2.21,65

2. Софья Андреева (Санкт-Петербург) – 2.22,72

3. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 2.22,88

Баттерфляй, 100 м

1. Светлана Чимрова (Москва) – 57,01

2. Анастасия Лязева (Санкт-Петербург) – 57,80

3. Дарья Цветкова (Алтайский край) – 58,64

Вольный стиль,50 м

1. Розалия Насретдинова (Москва) – 24,06 (рекорд России)

2. Мария Каменева (Оренбургская обл.) – 24,47

3. Наталья Ловцова (Новосибирская обл.) – 24,51

Вольный стиль, 4х50 м.

1. Москва (Серпионова, Осипенко, Колотушкина, Милутинович) – 1.40,87

2. Санкт-Петербург – 1.41,10

3. Татарстан – 1.42,58