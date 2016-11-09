Лобинцев, Каменева и Пригода стали чемпионами России

Призер Олимпийских игр Никита Лобинцев стал чемпионом России на дистанции 100 м кролем. Мария Каменева первенствовала на дистанции 50 м на спине.
Казань
Чемпионат России в короткой воде
Мужчины
Вольный стиль, 100 м
1. Никита Лобинцев (Московская обл. – Свердловская обл.) – 47,03
2. Алексей Брянский (Иркутская обл.) – 47,45
3. Михаил Вековищев (Калужская обл.) – 47,55
Спина, 200 м
1. Андрей Шабасов (Санкт-Петербург) – 1.50,11
2. Климент Колесников (Москва) – 1.51,72
3. Роман Ларин (Пензенская обл.) – 1.52,87
Комплекс, 100 м
1. Никита Королев (Татарстан) – 52,72
2. Даниил Пахомов (Санкт-Петербург) – 53,22 (юношеский рекорд Европы)
3. Михаил Довгалюк (Москва) – 53,37
Брасс, 50 м
1. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 26,26
2. Олег Костин (Нижегородская обл.) – 26,47
3. Андрей Николаев (Калужская обл.) – 26,92
Женщины
Спина, 50 м
1. Мария Каменева (Оренбургская обл.) – 26,50
2. Полина Егорова (Башкортостан) – 26,99
3. Ирина Приходько (Татарстан) – 27,40
Брасс, 200 м
1. Мария Асташкина (Пензенская обл.) – 2.21,65
2. Софья Андреева (Санкт-Петербург) – 2.22,72
3. Мария Темникова (Санкт-Петербург) – 2.22,88
Баттерфляй, 100 м
1. Светлана Чимрова (Москва) – 57,01
2. Анастасия Лязева (Санкт-Петербург) – 57,80
3. Дарья Цветкова (Алтайский край) – 58,64
Вольный стиль,50 м
1. Розалия Насретдинова (Москва) – 24,06 (рекорд России)
2. Мария Каменева (Оренбургская обл.) – 24,47
3. Наталья Ловцова (Новосибирская обл.) – 24,51
Вольный стиль, 4х50 м.
1. Москва (Серпионова, Осипенко, Колотушкина, Милутинович) – 1.40,87
2. Санкт-Петербург – 1.41,10
3. Татарстан – 1.42,58