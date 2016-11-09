Лобинцев будет тренироваться в команде Ефимовой

Призер Олимпийских игр в эстафетном плавании Никита Лобинцев сообщил, что будет тренироваться в команде, создающейся вокруг трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой. Спортсмен не исключает того, что часть сезона будет сотрудничать с американским тренером Дэйвом Сало.

Лобинцев под руководством Сало готовился к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро до того, как развернулся скандал вокруг российских спортсменов, которых подозревали в употреблении запрещенных веществ.

– Дэйв спросил, какие у меня планы, я сказал, что хочу работать еще один олимпийский цикл, он сказал – тренировка через полчаса, – цитирует Р-Спорт Лобинцева. – Это все, что он сказал. Условия не изменились, и если я захочу работать с ним, не будет никаких проблем. Я могу работать с ним пару месяцев в году, если нужно будет подтянуть скорость, можно будет поработать с Вовой (Морозовым).

Как вы знаете, делается клуб под Юлю Ефимову, в котором я буду тренироваться вместе с ней, будем привлекать других ребят, будут спарринг-партнеры из сборной, я думаю, мы будем показывать еще более хорошие секунды, друг другу помогая. Это прецедент, когда создается такая команда в нашей стране. Рано или поздно наша страна тоже перестроится (на такой формат работы).

Мы будем первыми, посмотрим, что из этого получится. Пока все идет со скрипом, тяжело искать спонсоров, никто не хочет спонсировать, говорят, что плавание – недостаточно зрелищный и популярный вид спорта. Надеюсь, мы выиграем много медалей на чемпионате мира, и может быть, что-то поменяется.