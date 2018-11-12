Лобинцев будет готовиться к четвертой Олимпиаде в карьере

Призер Олимпийских игр 2008 и 2012 года Никита Лобинцев сообщил, что собирается готовиться к четвертой Олимпиаде в карьере.

29-летний Лобинцев пропустил в сезоне-2018 чемпионат Европы на длинной воде в Глазго и не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Китае, но заявил, что намерен готовиться к отбору на чемпионат мира-2019 в Корее.

- Хочется поехать на четвертую Олимпиаду, мало кому в России это удавалось, есть к чему стремиться, и главное - есть желание плавать, - цитирует "РИА Новости" Лобинцева. - "Двести" уже тяжело, особенно по длинной воде, уже и раньше было тяжело. С возрастом легче с этим точно не стало.

Я думаю, что более чем реально золото в эстафете 4 по 100 метров для сборной. Я вижу, что это реально. И я буду много работать, чтобы помочь команде в этом. Я хочу этого. У нас команда сильная и дружная. Это чувствуется. Я долго в сборной. Я вижу, как команда растет, как все друг друга поддерживают.