Ледеки обошла Медведеву в борьбе за звание спортсменки года по версии WSF

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Кэти Ледеки стала лучшей спортсменкой года по версии Women's sports foundation (WSF), сообщает официальный сайт организации. Она была признана лучшей в категории "индивидуальные виды спорта". Церемония вручения наград состоялась в Нью-Йорке.

Напомним, в шорт-лист также входили двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова.

Отметим, что победитель был определен по совокупному количеству голосов комитета WSF и общественного голосования (по 50 процентов в каждом).

WSF награждает женщин как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Организация была основана в 1974 году. Ее основная цель – вовлечение женщин в спорт.