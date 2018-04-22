Кудашев и Каменева стали чемпионами России

Александр Кудашев победил на чемпионате России на дистанции 200 м баттерфляем. Турнир проходит в Москве. Кудашев преодолел дистанцию за 1 минуту 57,54 секунды.

Вторым стал Даниил Пахомов (1.57,63), третьим – Александр Прибыток (1.57,79).

На 50 м на спине среди женщин лучшей стала Мария Каменева (27,84). Второе место заняла Анастасия Фесикова (27,91). Замкнула тройку Дарья Васькина.

Москва

Чемпионат России

Женщины

Спина, 50 м

1. Мария Каменева (Санкт-Петербург – Оренбургская обл.) – 27,84

2. Анастасия Фесикова (Пензенская обл. – ЯНАО) – 27,91

3. Дарья Васькина (Москва) – 28,08 (юниорский рекорд Европы)

Мужчины

Баттерфляй, 200 м

1. Александр Кудашев (Самарская обл.) – 1.57,54

2. Даниил Пахомов (Санкт-Петербург – Архангельская обл.) – 1.57,63

3. Александр Прибыток (Санкт-Петербург) – 1.57,79