Кривоногова и Красных стали чемпионами России

Ирина Кривоногова победила на чемпионате России в комплексном плавании на 400 метров. Второй стала Софья Чичайкина, третьей – Александра Денисенко.
Никому не удалось выполнить норматив в этой дисциплине за место в сборной России на чемпионате Европы, который пройдет 3-9 августа в Глазго (Великобритания).
У мужчин в плавании на 400 м кролем победил Александр Красных. Серебро – у Вячеслава Андрусенко, бронза – у Мартина Малютина.
Москва
Чемпионат России
Женщины
Комплекс, 400 м
1. Ирина Кривоногова (Самарская обл.) – 4.47,46
2. Софья Чичайкина (Самарская обл.) – 4.47,99
3. Александра Денисенко (Санкт-Петербург) – 4.48,53
Мужчины
Вольный стиль, 400 м.
1. Александр Красных (Татарстан) – 3.45,84
2. Вячеслав Андрусенко (Санкт-Петербург) – 3.47,25
3. Мартин Малютин (Омская обл.) – 3.48,46