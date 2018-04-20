Кривоногова и Красных стали чемпионами России

Ирина Кривоногова победила на чемпионате России в комплексном плавании на 400 метров. Второй стала Софья Чичайкина, третьей – Александра Денисенко.

Никому не удалось выполнить норматив в этой дисциплине за место в сборной России на чемпионате Европы, который пройдет 3-9 августа в Глазго (Великобритания).

У мужчин в плавании на 400 м кролем победил Александр Красных. Серебро – у Вячеслава Андрусенко, бронза – у Мартина Малютина.



Москва

Чемпионат России

Женщины

Комплекс, 400 м

1. Ирина Кривоногова (Самарская обл.) – 4.47,46

2. Софья Чичайкина (Самарская обл.) – 4.47,99

3. Александра Денисенко (Санкт-Петербург) – 4.48,53

Мужчины

Вольный стиль, 400 м.

1. Александр Красных (Татарстан) – 3.45,84

2. Вячеслав Андрусенко (Санкт-Петербург) – 3.47,25

3. Мартин Малютин (Омская обл.) – 3.48,46