Команда Ефимовой может провести сборы в Крыму и Сочи

Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова может провести сборы в Крыму и Сочи в 2017 году. Ранее сообщалось, что в состав команды Efimova Team помимо 24-летней россиянки войдет Никита Лобинцев, а также ряд других пловцов.

- Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне, - приводит ТАСС слова Ефимовой. - Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый. Все эти сборы мы планируем на весну, поскольку сейчас холодно и в открытом бассейне можно простудиться.

Мы пытаемся сейчас построить график сборов в соответствии с соревнованиями. Возможно, мы сделаем сбор в Майами, а потом выступим на Гран-при в Орландо. И точно так же на сборе в Австралии: там будет проходить несколько турниров, в которых мы примем участие. Кроме того, скорее всего, мы проведем сбор в Болгарии, а потом поедем по этапам серии "Маре Нострум".

Будем отслеживать турниры и проводить сборы в этих же регионах, чтобы процесс акклиматизации проходил легче. Соревнования - очень важная часть тренировочного процесса. Подчеркну, что пока все сказанное - примерные планы, и окончательно страны, где команда будет проходить сборы, не определены.

Турнир "Маре Нострум" включает в себя три этапа - в Монако (10-11 июня), Барселоне (13-14 июня) и Кане (17-18 июня).