Колмогоров, Жилкин и Клоков претендуют на пост тренера сборной России

Российские специалисты Сергей Колмогоров, Сергей Жилкин, Александр Клоков выразили желание побороться за пост главного тренера сборной России по плаванию. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

- Сергей Колмогоров, Сергей Жилкин, Александр Клоков будут претендовать на пост главного тренера сборной России по плаванию, они подали заявки, - цитирует Сальникова "Р-Спорт". - Сергей Бородин, Лидия Власевская и Наталья Панкина претендуют на пост тренера сборной России по плаванию на открытой воде и подали соответствующие документы.