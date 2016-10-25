14:22 | ПЛАВАНИЕ

Колмогоров, Жилкин и Клоков претендуют на пост тренера сборной России

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Российские специалисты Сергей Колмогоров, Сергей Жилкин, Александр Клоков выразили желание побороться за пост главного тренера сборной России по плаванию. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

- Сергей Колмогоров, Сергей Жилкин, Александр Клоков будут претендовать на пост главного тренера сборной России по плаванию, они подали заявки, - цитирует Сальникова "Р-Спорт". - Сергей Бородин, Лидия Власевская и Наталья Панкина претендуют на пост тренера сборной России по плаванию на открытой воде и подали соответствующие документы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161025/1111307239.html

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