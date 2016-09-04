14:19 | ПЛАВАНИЕ

Колмогоров призвал ВФП согласиться с условиями Ефимовой

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров отметил, что на президиуме Всероссийской федерации плавания (ВФП) предложил пойти на условия по дальнейшей подготовке россиянки Юлии Ефимовой.

Ранее Ефимова, завоевавшая на Играх в Рио-де-Жанейро два серебра в плавании брассом, тренировалась в США у Дэвида Сало, который был вынужден отказаться от сотрудничества с иностранными спортсменами после доклада ВАДА. Сама Ефимова подтвердила, что поиск иностранного специалиста для участия в ее подготовке продолжается, но пока говорить о чем-либо рано.

- По Юле уже многое сказано, и, думаю, в нужный момента она сама все озвучит. Я предложил выполнить условия, которые считают необходимыми для работы Юля с ее отцом... - цитирует "Р-Спорт" Колмогорова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160904/1063114228.html

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