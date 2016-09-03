15:36 | ПЛАВАНИЕ

Колмогоров не решил, будет ли подавать заявку на пост главного тренера сборной России

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров еще не определился, будет ли претендовать на этот пост в сезоне-2016/17. Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил, что заявки на пост главных тренеров сборных России по плаванию в бассейне и на открытой воде будут приниматься с 10 сентября.

- Пока я не принял решение относительно того, буду ли подавать заявку, - цитирует ТАСС Колмогорова.

По итогам заседания президиума ВФП, которое состоялось в сегодня, выступление сборной России на Олимпиаде в Рио было признано удовлетворительным. Колмогоров возглавил сборную России осенью 2015 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3590962

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