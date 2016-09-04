14:13 | ПЛАВАНИЕ

Колмогоров хочет, чтобы в США финансировали только Морозова

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров будет настаивать на том, чтобы финансирование в "американской" группе российских пловцов было продолжено только для Владимира Морозова. Ранее ряд российских спортсменов, в том числе Александр Сухоруков и Никита Лобинцев, тренировались в США.

- Выводы будет делать Минспорта, но я буду настаивать на продолжении финансирования в американской группе у мужчин только Владимира Морозова... Я предполагаю, что все ребята, кроме Морозова, не собираются возвращаться в США для тренировок. По-моему, моя точка зрения совпадает с точкой зрения Министерства спорта, - цитирует "Р-Спорт" Колмогорова.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160904/1063113874.html

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