Колмогоров хочет, чтобы в США финансировали только Морозова

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров будет настаивать на том, чтобы финансирование в "американской" группе российских пловцов было продолжено только для Владимира Морозова. Ранее ряд российских спортсменов, в том числе Александр Сухоруков и Никита Лобинцев, тренировались в США.

- Выводы будет делать Минспорта, но я буду настаивать на продолжении финансирования в американской группе у мужчин только Владимира Морозова... Я предполагаю, что все ребята, кроме Морозова, не собираются возвращаться в США для тренировок. По-моему, моя точка зрения совпадает с точкой зрения Министерства спорта, - цитирует "Р-Спорт" Колмогорова.