Колесников выиграл два золота на юниорском чемпионате Европы

Климент Колесников принес сборной России две золотые медали в четвертый день чемпионата Европы по плаванию среди юниоров, который проходит в Хельсинки (Финляндия). Всего сегодня у команды три золота, серебро и бронза.

Колесников одержал победы на дистанциях 50 м и 200 м на спине.

Дарья Васькина, Владислав Герасименко, Андрей Минаков и Елизавета Клеванович выиграли смешанную комбинированную эстафету 4х100 м с юниорским рекордом Европы.

Кроме того, Клеванович завоевала серебро на 50 м кролем, а Полина Невмовенко стала третьей на 200 м вольным стилем.

Хельсинки (Финляндия)

Чемпионат Европы

Юниоры

Спина, 50 м

1. Климент Колесников (Россия) – 24,52

2. Михаэль Шеффнер (Германия) – 25,23

3. Тьери Боллин (Швейцария) – 25,35

200 м

1. Климент Колесников (Россия) – 1.55,83

2. Даниэль-Кристиан Мартин (Румыния) – 1.58,37

3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.59,23...

7. Максим Фофанов (Россия) – 2.02,21

Юниорки

Вольный стиль, 50 м

1. Фрейя Андерсон (Великобритания) – 25,35

2. Елизавета Клеванович (Россия) – 25,43

3. Корнелия Фидкевич (Польша) – 25,53

4. Софья Чичайкина (Россия) – 25,54

200 м

1. Изабель Гозе (Германия) – 1.58,17

2. Айна Кешели (Венгрия) – 1.58,27

3. Полина Невмовенко (Россия) – 1.59,82

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м

1. Россия – 3.47,99

2. Великобритания – 3.51,43

3. Германия – 3.52,34