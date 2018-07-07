Колесников выиграл два золота на юниорском чемпионате Европы

Климент Колесников принес сборной России две золотые медали в четвертый день чемпионата Европы по плаванию среди юниоров, который проходит в Хельсинки (Финляндия). Всего сегодня у команды три золота, серебро и бронза.
Колесников одержал победы на дистанциях 50 м и 200 м на спине.
Дарья Васькина, Владислав Герасименко, Андрей Минаков и Елизавета Клеванович выиграли смешанную комбинированную эстафету 4х100 м с юниорским рекордом Европы.
Кроме того, Клеванович завоевала серебро на 50 м кролем, а Полина Невмовенко стала третьей на 200 м вольным стилем.
Хельсинки (Финляндия)
Чемпионат Европы
Юниоры
Спина, 50 м
1. Климент Колесников (Россия) – 24,52
2. Михаэль Шеффнер (Германия) – 25,23
3. Тьери Боллин (Швейцария) – 25,35
200 м
1. Климент Колесников (Россия) – 1.55,83
2. Даниэль-Кристиан Мартин (Румыния) – 1.58,37
3. Роман Митюков (Швейцария) – 1.59,23...
7. Максим Фофанов (Россия) – 2.02,21
Юниорки
Вольный стиль, 50 м
1. Фрейя Андерсон (Великобритания) – 25,35
2. Елизавета Клеванович (Россия) – 25,43
3. Корнелия Фидкевич (Польша) – 25,53
4. Софья Чичайкина (Россия) – 25,54
200 м
1. Изабель Гозе (Германия) – 1.58,17
2. Айна Кешели (Венгрия) – 1.58,27
3. Полина Невмовенко (Россия) – 1.59,82
Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м
1. Россия – 3.47,99
2. Великобритания – 3.51,43
3. Германия – 3.52,34