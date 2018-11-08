Колесников, Вековищев и Костин победили на чемпионате России

Климент Колесников, Михаил Вековищев и Олег Костин одержали победы на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани.

Колесников стал первым на дистанции 100 метров на спине (49,57 секунды). Вторым стал Андрей Шабасов (49,97), третьим – Евгений Рылов (50,38).

Вековищев занял первое место на дистанции 200 метров вольным стилем (1 минута 42,52 секунды). Вторым стал Мартин Малютин (1.42,65), третьим – Михаил Довгалюк (1.42,83).

Костин выиграл 100-метровку брассом (56,56 секунды). Второе место занял Илья Хоменко – 57,17. Третьим стал Данил Семьянинов – 57,98.

В женской комбинированной эстафете 4 по 50 метров первое место заняла команда Москвы (Ника Годун, Анастасия Афанасьева, Екатерина Шапаникова и Розалия Насретдинова) – 1 минута 48,42 секунды.