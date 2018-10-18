Колесников и Моисеева получили звания ЗМС

Трехкратный чемпион Европы 2018 года пловец Климент Колесников получил звание заслуженного мастера спорта России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ. Также звание получила скип женской сборной России по керлингу Виктория Моисеева.

18-летний пловец завоевал шесть медалей на чемпионате Европы в Глазго. На юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе Колесников завоевал шесть золотых и одну серебряную награду.

27-летняя керлингистка является чемпионкой Европы 2016 года, а также бронзовым призером чемпионата мира-2018.