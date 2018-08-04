Климент Колесников: "Я не сделал ничего особенного. Особенное - это Олимпиада"

Российский пловец Климент Колесников, выигравший чемпионат Европы на дистанции 50 метров на спине с рекордом мира, скромно оценил свой результат. По его словам, он ничего особенного не сделал.

– Я сказал себе, что нужно сохранять спокойствие, – цитирует Колесникова пресс-служба соревнований. – Понял, что могу выиграть уже после полуфинального заплыва вчера, но я не думал о мировом рекорде. Теперь с нетерпением жду завтрашней стометровки.

Моя главная цель – Олимпийские игры в Токио в 2020 году. В том, что я сделал сегодня, нет ничего особенного. Особенное – это Олимпиада.