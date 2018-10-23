Климент Колесников стал заслуженным мастером спорта

Российскому пловцу Клименту Колесникову присвоено звание "Заслуженный мастер спорта", сообщает официальный сайт ОКР. Еще один пловец Даниил Марков выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Колесников получил титул за успешное выступление на чемпионатах Европы 2017 (короткая вода) и 2018 года, где он завоевал в общей сложности семь золотых медалей и установил рекорд мира на дистанции 50 метров на спине. На завершившихся в Буэнос-Айресе юношеских Олимпийских играх он взял шесть золотых наград.

Даниил Марков взял на Играх в столице Аргентины три золота и серебро, что позволило ему стать мастером спорта международного класса.

- Для меня Даниил Марков стал одним из открытий Игр в Буэнос-Айресе, – отметила старший тренер юношеской сборной России по плаванию Лидия Капкова. – До этого на международных соревнованиях парень держался в тени – я не беру выступления в эстафетах, это все-таки другое. На юношеских Играх Даниил хорошо проявил себя именно на личных дистанциях, что позволило ему выполнить норматив мастера спорта международного класса. Желаю ему и дальше радовать нас высокими результатами!