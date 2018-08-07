Климент Колесников: "Никаких секретов в моих победах нет"

Российский пловец Климент Колесников рассчитывает продолжить успешное выступление на чемпионате Европы. В активе 18-летнего спортсмена на турнире в Глазго золотые медали на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также в эстафете 4x100 м вольным стилем.

– Стараюсь выкладываться по максимуму, – цитирует "Российская газета" Колесникова. – Все-таки соревнования важные, самые важные в этом сезоне. Для себя ставил определенные цели. Хотел проплыть по тем или иным результатам. Все получается, все хорошо. Даже чуть-чуть перевыполнил план на 50 м на спине. Надеюсь, что дальше тоже все сложится. Впереди заплыв на 200 м на спине.

– Вы рассчитывали установить мировое достижение?

– Не загадывал на рекорд мира. Хотелось просто победить. Это же мой первый взрослый чемпионат Европы на длинной воде. Когда доплыл и увидел время на табло, очень обрадовался. Незабываемые ощущения.

– В чем секрет ваших побед? Может, физические данные?

– Наверное, габариты играют свою роль – рост, длинные руки, ноги. Но никаких суперданных, никаких секретов нет. Я много тренируюсь, плыву, и у меня получается.