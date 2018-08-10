Климент Колесников: "Хочу превзойти результаты Майкла Фелпса"

Российский пловец Климент Колесников в интервью ТАСС отметил, что хотел бы превзойти американца Майкла Фелпса, который является единственным в истории спорта 23-кратным олимпийским чемпионом.

Колесников, которому только 9 июля исполнилось 18 лет, завоевал на прошедшем чемпионате Европы три золота, два серебра, бронзу и установил новый рекорд мира на дистанции 50 метров на спине – ровно 24 секунды.

– Был ли раньше пловец, на которого бы хотелось равняться?

– У меня кумиров в плавании не было, единственный, на ком я акцентировал внимание, был Майкл Фелпс. Но на нем все акцентировали внимание, потому что он лучший пловец планеты, он много кого вдохновлял.

А так на протяжении карьеры плавать меня подстегивал папа, который и привел меня в плавание. Уже потом, когда мне исполнилось лет 15, он понял, что я стал самостоятельным и меня лишний раз подстегивать не нужно. Но отец во многом мне помог, сделал все, чтобы я никуда не свернул.

– А вот у Фелпса сворачивать несколько раз получалось. В этом не стоит равняться на него, да?

– Я не стремлюсь быть как Фелпс. Но его очень хочется превзойти. У меня была мысль о том, что это возможно. Если усердно работать, то можно добиться большего, пусть это и очень тяжело дастся. Но если ты трудолюбивый, целеустремленный, то эта цель досягаема. Если Фелпс это уже сделал, то почему это не под силу другому?

– В каких дисциплинах рассчитываете быть лучшим?

– Спина, кроль, надеюсь, что и комплекс не будет отставать. Может быть, баттерфляй, когда придет время.