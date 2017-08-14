Кирилл Пригода: "Закончил летний сезон на хорошей ноте"

Призер чемпионата мира по плаванию Кирилл Пригода заявил, что доволен тем, как завершил летний сезон. Он установил новый рекорд России в плавании брассом на 200 метров.

- Чувствую себя прекрасно, - цитирует "Р-Спорт" Пригоду. - На хорошей ноте закончил сезон, установил рекорд России. Сейчас отдых на пару недель и с новыми силами в новый сезон. Естественно буду готовиться к следующему кластеру (этапам в Гонконге и Дохе), так как гонка за рейтинговые очки продолжается. Всеми показанными результатами доволен, но, как и любому спортсмену, всегда хочется большего. Поэтому, разобрав ошибки, буду исправлять их в следующем сезоне.