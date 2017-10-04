Кирилл Пригода: "Мне предстоит много работать для доминирования на 200 метров комплексом"

Пловец Кирилл Пригода отметил, что заряжен на дальнейшую борьбу за очки в рейтинге Кубке Мира. Он также добавил, что намерен улучшить свой прогресс на дистанции 200 метров комплексом.

– Чувствую не столько прогресс на своей 200-метровке комплексом, а, скорее, убеждаюсь, что есть моменты, над которыми надо работать, чтобы подобных ситуаций не было, когда приходится доставать всех и вырывать победу, – цитирует "Р-Спорт" Пригоду. – Чувствую себя хорошо, заряжен на дальнейшую борьбу за очки в рейтинге Кубка Мира и на то, чтобы показывать свои лучшие результаты.