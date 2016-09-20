Казань хочет принять ЧМ по плаванию на короткой воде в 2022 или 2024 году

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников​ сообщил, что Казань отправила заявку на право проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 или 2024 году. Кроме России на это право претендуют Швейцария, Тайвань, Германия и Венгрия.

- От нашей заявки сейчас фигурирует Казань для проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде, - цитирует "Р-Спорт" Сальникова. - Чемпионаты мира на короткой воде набирают обороты, комплектов медалей очень много, сами соревнования очень динамичные, будем надеяться, что они пройдут у нас", - заявил Сальников. "Конкуренты довольно серьезные, предполагается, что от Германии будет претендовать Берлин или Гамбург, от Венгрии - Будапешт.

Напомним, что Россия в 2002 году уже принимала чемпионат мира на короткой воде - соревнования прошли в Москве.