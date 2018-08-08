Каменева заняла шестое место в плавании на 100 метров вольным стилем на ЧЕ, победила шведка Шестрем

На объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта шведка Сара Шестрем выиграла в плавании на 100 метров вольным стилем среди женщин. Россиянка Мария Каменева не попала в число призеров.
Российская спортсменка занял шестое место. В тройку лучших также попали голландка Фенке Хеемерскерк и француженка Шарлотт Бонне.
Объединенный чемпионат по летним видам спорта
Плавание
Глазго (Великобритания)
Женщины
Вольный стиль
100 метров
Финал
1. Сара Шестрем (Швеция) 52,93
2. Фемке Хеемерскерк (Голландия) + 0,30
3. Шарлотт Бонне (Франция) +0,42...
6. МАРИЯ КАМЕНЕВА (РОССИЯ) + 1.14