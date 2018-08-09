Итальянка Куадарелла завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 400 метров вольным стилем, Егорова - четвертая

На чемпионате Европы по плаванию на дистанции 400 метров вольным стилем у женщин победу одержала Симона Куадарелла из Италии. Россиянка Анна Егорова не вошла в число призеров.

Победительница показала результат 4 минуты 3,35 секунды. Второе место заняла венгерка Аня Кешели. На третьей позиции британка Холли Хибботт. Представительница Россия Анна Егорова на четвертой позиции.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Плавание

Глазго (Шотландия)

Женщины

Вольный стиль

400 метров

Финал

1. Симона Куадарелла (Италия) 4.03,35

2. Аня Кешели (Венгрия) + 0,22

3. Холли Хибботт (Великобритания) + 1,66

4. АННА ЕГОРОВА (Россия) + 2,68