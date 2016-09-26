Ильченко планирует в следующем году возобновить проведение собственного турнира

Олимпийская чемпионка в плавании на открытой воде Лариса Ильченко планирует вернуться к проведению своего турнира, от которого пришлось отказаться в 2016 году. Первые всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде "На призы олимпийской чемпионки Ларисы Ильченко" прошли в июле 2015 года на озере Денежном в Волгоградской области.

– На следующий год планирую их вернуть. В этом году не получилось – все-таки обстановка непростая в стране, а соревнования на открытой воде все-таки вещь затратная, – цитирует "Р-Спорт" Ильченко. – Плюс условия – мы можем проводить их только летом, в купальный сезон все спасатели МЧС заняты, и тяжело найти необходимое количество, а это необходимо для обеспечения безопасности. Опять же, нужно гарантировать компетентное судейство, что не так просто.

Нужно искать к этому подходы. Если в частном порядке их проводить, это один разговор, если всероссийские – то это другая история. Может быть, буду проводить их в частном порядке и сама искать спонсоров, либо это будут соревнования нашей школы, нашего центра спортивной подготовки.