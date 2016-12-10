Хоссу выиграла заплыв на 100 м комплексом на чемпионате мира в Виндзоре

Представительница Венгрии Катинка Хоссу одержала победу в заплыве на 100 метров комплексом на чемпионате мира в Виндзоре. Она проплыла дистанцию за 57,24 секунды. Отметим, что для 27-летней спортсменки эта золотая медаль стала четвертой на проходящем ЧМ. Второй к финишу пришла австралийка Эмили Сибом, третьей стала Алия Аткинсон из Ямайки.

В заплыве на 50 м баттерфляем среди женщин победу одержала датчанка Жанетт Оттесен - 24,92 секунды. Второе место заняла американка Келси Уоррелл, замкнула тройку лидеров представительница Японии Рикако Икээ (25,32).

Среди мужчин в заплыве на 100 м комплексом золото завоевал американец Майкл Эндрю - 51,84 секунды. Второе и третье место заняли представители Японии Дайя Сэто и Синри Сиоура. Лучший из Россиян Владимир Морозов показал шестой результат.

На дистанции 50 метров на спине первым к финишу пришел японец Юнья Кога - 22,85 секунды. Второе место занял француз Жереми Стравью. Третьим стал белорус Павел Санкович.