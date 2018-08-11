Голландские пловцы выиграли чемпионат Европы в смешанной эстафете на открытой воде, Россия - шестая

Сборная Голландии выиграла чемпионат Европы по плаванию на открытой воде в смешанной эстафете. В тройку лучших также вошли сборные Германии и Франции.

Сборная России заняла шестое место. За россиян выступали Денис Адеев, Мария Новикова, Софья Колесникова и Кирилл Абросимов. Соревнования проходят в рамках Объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Плавание на открытой воде

Глазго (Великобритания)

Смешанная эстафета

5 км

1. Голландия 52.35,0

2. Германия 52.35,6

3. Франция – 52.46,7…

6. РОССИЯ (Денис Адеев, Мария Новикова, Софья Колесникова, Кирилл Абросимов) 53.49,5.