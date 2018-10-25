"Главное - это удачно выйти замуж!". Что будет делать Ефимова по окончании карьеры

Российская пловчиха Юлия Ефимова дала большое интервью пресс-службе Олимпийскому комитету России. Спортсменка призналась, что планирует удачно выйти замуж.
- Я не знаю, что буду делать после завершения карьеры, - призналась Ефимова в интервью пресс-службе Олимпийского комитета России. - Думаю, что главное - это удачно выйти замуж!
Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы и заслуженным мастером спорта.
🔥 ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ С ЮЛИЕЙ ЕФИМОВОЙ!– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 24 октября 2018 г.
25 октября в 14:00 гостем нашей студии станет абсолютная чемпионка Европы-2018 и призер Олимпийских игр Юлия Ефимова. Свои вопросы присылайте заранее по адресу pressa@olympic.ru
Плеер трансляции: https://t.co/1w3GmoTkyo pic.twitter.com/M9K0bCFUmx