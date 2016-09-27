Флоран Манаду решил сменить плавание на гандбол

Олимпийский чемпион в плавании Флоран Манаду решил сделать изменения в своей карьере, приступив к тренировкам с гандбольной командой из коммуны Экс-ан-Прованс, выступающей в первом французском дивизионе. Тем не менее, он отметил, что не планирует уходить из плавания.

- Я не буду делать поспешные и радикальные решения, но хочу избежать отсутствия удовольствия в спорте по неправильным причинам. - написал на своей странице в социальной сети Манаду. - Хочу дать самое лучшее в гандбольной команде, а также найти новый источник вдохновения. При этом я остаюсь пловцом.