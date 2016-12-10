12:00 | ПЛАВАНИЕ

ФИНА выписала Ефимовой терапевтическое исключение, опасаясь за ее жизнь

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Бывший главный тренер сборной России Андрей Воронцов рассказал, что пловчиха Юлия Ефимова получила от ФИНА терапевтическое исключение, поскольку в организации беспокоились за ее жизнь. Россиянка на Олимпиаде-2012, где взяла бронзу на 200-метровке брассом, сообщила, что получила разрешение на инъекцию против аллергии.

- Врач команды и руководитель медслужбы олимпийской команды России предложили руководителю медицинской комиссии ФИНА взять ответственность на себя в случае отказа от инъекции, тогда ФИНА дала добро на укол, - цитирует "Р-Спорт" Воронцова. - Я сам помню, как во время моей работы в Англии у нас в Бате от анафилактического шока умер член сборной Великобритании по легкой атлетике. Съел орешков.

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http://rsport.ru/aquatics/20161210/1113519273.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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12:11

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