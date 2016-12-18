Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников подчеркнул, что международная федерация плавания (FINA) не запрещает ВФП проводить международные соревнования на своей территории.

На этой неделе состоялся международный турнир Кубок Сальникова при заявке спортсменов в 400 человек. Международный олимпийский комитет после доклада Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал в зимних видах спорта воздержаться от проведения международных соревнований на территории России.

- Ни в коем случае, - приводит "Р-Спорт" слова Сальникова, который ответил на вопрос, нет ли подобной информации и от FINA. - В журнале FINA была реклама этого турнира, он прочно прописался в календаре, равно как и этап Кубка мира. Никаких ни у кого мыслей не возникло, чтобы помешать его проведению.