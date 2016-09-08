ФИНА не будет дополнительно наказывать Лохте и других пловцов США за инцидент в Рио

ФИНА приняла решение не выносить дополнительного наказания для американских спортсменов, оказавшихся в центре скандала на Олимпиаде-2016, сообщает официальный сайт организации. Ранее НОК США принял решение отстранить на 10 месяцев Райана Лохте, а также оштрафовать Джеймса Фейгена на 11 тысяч долларов, поскольку тот пошел на сделку со следствием.

Напомним, что Лохте, Фейген, а также избежавшие наказания Гуннар Бенц и Джек Конгер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредили имущество на одной из АЗС Рио. За это они выплатили штраф, а чтобы избежать скандала, придумали историю об ограблении. Правда стала известна после просмотра камер наблюдения.