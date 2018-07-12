Фесикова и Пригода победили на своих дистанциях в Финале Кубка России

Кирилл Пригода победил на дистанции 200 метров брассом в Финале Кубка России в Обнинске (Калужская область). Его результат 2 минуты 9,93 секунды. Вторым стал Рустам Гадиров (2 минуты 10,98 секунды). Замкнул тройку Данил Семьянинов (2.12,50).

Анастасия Фесикова первенствовала на дистанции 50 метров на спине. Ее результат 27,92 секунды. Второе место заняла Мария Каменева (28,04). Тройку призеров замкнула Ксения Василенок (28,76).

В других видах программы победителями стали: Эдуард Валиахметов (400 м, комплекс), Марк Николаев (50 м, на спине), Максим Колясов (800 м, вольный стиль), Михаил Вековищев (200 м, вольный стиль), Александр Садовников (100 м, баттерфляй), Ирина Кривоногова (400 м, комплекс), Екатерина Зотова (1500 м, вольный стиль), Виктория Андреева (100 м, баттерфляй), Валерия Саламатина (200 м, вольный стиль), Дарья Чикунова (200 м, брасс).